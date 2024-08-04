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Судейство

4 августа, 23:11

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья допустил две ключевые ошибки

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 18-й и 80-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1) судья Ян Бобровский допустил серьезные ошибки в двух эпизодах.

Сначала он не зафиксировал фол Кирилла Гоцука, толкнувшего двумя руками и выбросившего из штрафной за пределы поля Эгаша Касинтуру. Рафаэль Шафеев, не выполнявший обязанности видеоарбитра с 22 октября прошлого года, но назначенный ВАР на игру в Махачкале, в действия рефери не вмешался.

А вот ближе к концу второго тайма, на 78-й минуте, Шафеев не согласился с Бобровским, который не оценил случившееся в штрафной махачкалинцев назначением 11-метрового удара, и предложил арбитру посмотреть видеозапись на мониторе.

Судья почему-то изменил свое решение, усмотрел нарушение правил в действиях Джемала Табидзе и решил, что за контакт между ним и Зе Турбо нужно назначить пенальти. Совершенно непонятное решение судейской бригады, потому что динамовец ничего не нарушил.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Пари Нижний Новгород

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
Ян Бобровский
7
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