Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:58

«Динамо» может расстаться с пятью футболистами

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Зазвонкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», зимой бело-голубых могут покинуть пять молодых игроков — Иван Зазвонкин, Игорь Школик, Андрей Мазурин, Дмитрий Малыгин и Максим Александров.

К 19-летнему Зазвонкину проявляют интерес ряд клубов РПЛ и ФНЛ, его соглашение с «Динамо» действует еще три года. В московском клубе рассчитывают на прогресс футболиста и видят его в составе в будущем, поэтому могут отдать в аренду для получения игровой практики или продать с правом обратного выкупа.

Контракты 23-летнего Школика, 22-летнего Мазурина, 20-летнего Малыгина и 21-летнего Александрова истекают через полгода, с ними готовы расстаться при наличии у игроков достойных предложений. Интерес к ним есть у клубов первого и второго дивизионов.

В нынешнем сезоне Зазвонкин сыграл за основу один матч, остальные четверо выступали за «Динамо-2».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
15
13
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Ветераны СКА написали письмо Президенту Путину с критикой судейства в КХЛ
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Metaratings: «Спартак» ограничил функционал Абаскаля в принятии решений по трансферам
«Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
«Ахмат» расторг контракт с защитником Быстровым
Широков: «Возможно, «Зенит» Ахметову подойдет больше, но нужно выиграть конкуренцию»
Metaratings: «Спартак» не заинтересован в трансфере игрока «Милана» Крунича
Ахметов: «Хочется остаться в «Зените» надолго»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент Нестора заявил, что в переговорах с «Зенитом» нет прогресса

Камоцци уверен, что Сперцян сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы