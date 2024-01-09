Камоцци уверен, что Сперцян сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в туринский «Ювентус».

«Сперцян — большой игрок, он сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы. Не только в «Ювентусе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется трансфером Сперцяна.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.