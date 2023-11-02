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Сегодня, 19:57

«Динамо» подало жалобу в ФИФА по делу Норманна

Микеле Антонов
Корреспондент
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о ходе продвижения дела экс-полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна.

— Подало ли «Динамо» жалобу в ФИФА?

— Да, — заявил Пивоваров.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 октября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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