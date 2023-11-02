Дуду заявил, что с удовольствием приедет на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»

Сегодня, 19:40
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе заявил, что готов принять участие в матче легенд красно-синих и «Локомотива».
«Я с удовольствием приеду в Россию на этот матч легенд. Жду окончательного подтверждения от представителей РФС. Очень хочу увидеть всех друзей», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.
Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды становился чемпионом России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» состоится в Москве 19 ноября.