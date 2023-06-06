«Динамо» выбирает главного тренера из двух кандидатур

«Динамо» продолжает вести переговоры с сербским тренером Вуком Рашовичем, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в данный момент 50-летний специалист находится в Сербии, но при необходимости готов вылететь в Россию.

Также стало известно, что московский клуб вступил в переговоры еще с одним специалистом. Отмечается, что «Динамо» должно окончательно определиться с кандидатурой на пост главного тренера в ближайшие недели.

14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича, который возглавлял команду с 2022 года. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.