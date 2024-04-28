Сегодня, 17:20
На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников быстро принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников.
В том моменте в штрафной площади гостей после удара Романа Зобнина в направлении ворот Александр Сильянов сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой.
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда реализовал пенальти в ворота железнодорожников.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».