Директор «Тосно» не уверен, что правительство Ленинградской области поддержит возрожденный клуб

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Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не уверен, что правительство Ленинградской области поддержит возрожденный клуб.
«Спасибо за поздравления. После прекращения существования клуба я не терял надежды вернуть «Тосно» в большой футбол, потратил немало сил, пытался это сделать в различных городах: и в Пушкине, и в Санкт-Петербурге. Но душой понимал, что команда должна быть именно в «Тосно», потому что у нас остались болельщики, которые ждали наш клуб именно там, где он должен быть. На данный момент мы согласовали все нюансы, которые необходимы для выступления во всех соревнованиях: чемпионате Ленинградской области, турниры Северо-Запада. Будем выступать под единым названием футбольного клуба «Тосно» и использовать наш логотип. Все договоренности соблюдены, все подписано, мы подали официальные заявки на участие в турнирах всех возрастов. Все наши команды будут играть под единым названием футбольный клуб «Тосно», — приводит слова Матюшенко «Спорт День за Днем».
Команда была основана в 2013 году. В июле 2017 года «лесники» дебютировали в РПЛ. В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России. В конце мая 2018 года клуб не смог пройти лицензирование в ФНЛ и позже прекратил свое существование.