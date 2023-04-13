Директор «Тосно» не уверен, что правительство Ленинградской области поддержит возрожденный клуб

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не уверен, что правительство Ленинградской области поддержит возрожденный клуб.

«Спасибо за поздравления. После прекращения существования клуба я не терял надежды вернуть «Тосно» в большой футбол, потратил немало сил, пытался это сделать в различных городах: и в Пушкине, и в Санкт-Петербурге. Но душой понимал, что команда должна быть именно в «Тосно», потому что у нас остались болельщики, которые ждали наш клуб именно там, где он должен быть. На данный момент мы согласовали все нюансы, которые необходимы для выступления во всех соревнованиях: чемпионате Ленинградской области, турниры Северо-Запада. Будем выступать под единым названием футбольного клуба «Тосно» и использовать наш логотип. Все договоренности соблюдены, все подписано, мы подали официальные заявки на участие в турнирах всех возрастов. Все наши команды будут играть под единым названием футбольный клуб «Тосно», — приводит слова Матюшенко «Спорт День за Днем».

Команда была основана в 2013 году. В июле 2017 года «лесники» дебютировали в РПЛ. В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России. В конце мая 2018 года клуб не смог пройти лицензирование в ФНЛ и позже прекратил свое существование.