Дьяков оценил возможный трансфер Неймара в «Зенит»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил возможный переход форварда «Аль-Хиляля» Неймара в «Зенит».

«Ну почему нет? Среди бразильцев уже как сарафанное радио работает, что в «Зените» все хорошо, классный город, суперкоманда, все возможности есть для футболистов. Все супер.

Другой вопрос Неймар — величина, статус. В одно время был одним из самых талантливейших игроков в мире, но как мне, кажется, свой потенциал не реализовал. Сейчас добавилась очень тяжелая травма и в каком он будет состоянии... Если трансфер Неймара в «Зенит» свершится, то будет круто для чемпионата России. Но по мне кажется, что это какой-то межгалактический трансфер для нашей лиги», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.