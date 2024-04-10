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Сегодня, 18:45

Дьяков оценил возможный трансфер Неймара в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил возможный переход форварда «Аль-Хиляля» Неймара в «Зенит».

«Ну почему нет? Среди бразильцев уже как сарафанное радио работает, что в «Зените» все хорошо, классный город, суперкоманда, все возможности есть для футболистов. Все супер.

Другой вопрос Неймар — величина, статус. В одно время был одним из самых талантливейших игроков в мире, но как мне, кажется, свой потенциал не реализовал. Сейчас добавилась очень тяжелая травма и в каком он будет состоянии... Если трансфер Неймара в «Зенит» свершится, то будет круто для чемпионата России. Но по мне кажется, что это какой-то межгалактический трансфер для нашей лиги», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

По информации Sky Sports, Неймар зарабатывает в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за год. Он также рассказал, что в 2025 году станет игроком «Сантоса».

 
Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11658851-dyakov-perehod-nejmara-v-zenita-budet-mezhgalakticheskim-transferom-dlya-rpl.html
Неймар Сантос
ФК Зенит
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