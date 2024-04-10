Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:01

Баста: «Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Певец и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал, что думает о выступлении армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат. СКА и ЦСКА — это особая религиозная часть меня, поэтому мы и здесь. Я хочу, чтобы собирались на секторе, а команда выходила и побеждала. Это и есть «СКА-Ростов», когда люди бьются за свои цвета, а болельщики переживают и в конце говорят: «Вы молодцы, так бились за свои цвета, даже несмотря на то, что проиграли». Но если ЦСКА будет вне топ-5, то конечно, это будет провалом», — сказал Баста Metaratings.ru.

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/basta-ne-obrashayu-vnimaniya-na-rezultaty-cska-no-esli-budut-vne-top-5-to-eto-proval-352128/
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Шахматист Гальченко детально рассказал о конфликте с Крамником
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков оценил возможный трансфер Неймара в «Зенит»

В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об интересе клубов к бразильцу