Баста: «Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат»

Певец и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал, что думает о выступлении армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат. СКА и ЦСКА — это особая религиозная часть меня, поэтому мы и здесь. Я хочу, чтобы собирались на секторе, а команда выходила и побеждала. Это и есть «СКА-Ростов», когда люди бьются за свои цвета, а болельщики переживают и в конце говорят: «Вы молодцы, так бились за свои цвета, даже несмотря на то, что проиграли». Но если ЦСКА будет вне топ-5, то конечно, это будет провалом», — сказал Баста Metaratings.ru.

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.