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Сегодня, 16:15

Булыкин: «Надеюсь, Галактионов найдет способ, чтобы команда не заметила потери Баринова»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие игрока железнодорожников Дмитрия Баринова в предстоящем матче команды со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Все будет зависеть от первого гола и стартового состава. Да, «Локомотив» не сможет рассчитывать в этой игре на Баринова, но надеюсь, что тренер придумает способ, чтобы команда не заметила этой потери. Конечно, на «Локомотив» хорошо психологически действует победа с «Пари НН», где получилось перевернуть ход игры в концовке. Но все в матче будет зависеть от начала матча, как обе команды войдут в игру. Потому что «Локомотив» не сможет также отыграться со «Спартаком», как с «Пари НН», — сказал Булыкин «СЭ».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не сыграет против «Спартака» в 26-м туре РПЛ из-за перебора желтых карточек.

«Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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