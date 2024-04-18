Булыкин: «У Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина есть один существенный минус.

«Карпип — хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

После 24 туров «Ростов» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.