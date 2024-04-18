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Сегодня, 05:43

Булыкин: «У Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина есть один существенный минус.

«Карпип — хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

После 24 туров «Ростов» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-karpin-horoshij-trener-no-u-nego-est-sushhestvenny-j-minus-otsutstvie-trofeev/
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Ростов
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