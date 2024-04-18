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Сегодня, 00:53

Егоров: «Аут за затяжку времени вратарем — это не наказание»

Алина Савинова
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Бывший судья ФИФА Игорь Егоров рассказал, как относится к возможному введению новых санкции для вратарей, затягивающих время.

Ранее издание ESPN сообщило, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует пересмотреть правило затяжки времени голкиперами и ввести угловые и ауты в качестве наказания, если вратарь не расстается с мячом за 8 секунд.

«Я считаю, что назначить за это аут — это не есть какое-то наказание. Свободный удар из пределов штрафной площади в качестве наказания для вратаря, который этим занимается, снимет много проблем. Если завтра все судьи будут бороться за «6 секунд», то мы увидим больше голов, а вратари будут сразу выбивать мяч. Правила есть, их не надо пересматривать, а просто необходимо выдерживать ту планку, в которой они описаны. Другое дело, что современные судьи на это не смотрят. Они дают не 6 секунд, а — 12, 18 и 25. Я не говорю, что ровно 6 секунд, но, начиная с четвертой, надо сказать о том, что нужно срочно вводить мяч. Если игрок еще пять секунд на это тратит, то тогда свободный удар, который прописан в правилах игры», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

Отмечалось, что нововведения будут тестироваться по ходу сезона-2024/25, а в конце 2025 года IFAB примет окончательное решение по поводу правила затяжки времени.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
Игорь Егоров
ФИФА
0
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