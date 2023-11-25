Губерниев — о погодных условиях в матче «Спартака»: «Надо переходить на систему «весна-осень»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о погодных условиях в матче 16-го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак» (0:2).

«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет и переходить на систему «весна-осень». Еще раз подчеркну, люди, которые переходили «осень-весна», думали не о российском футболе, а о собственном кошельке. Давайте еще будем играть, давайте на Новый год поиграем, потом в январе. В Россие основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.