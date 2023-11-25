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Сегодня, 22:20

Агент Тюкавина: «Парень в форме, никто не сдувался»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2). Игрок забил гол в этой встрече.

«Очень рад за Костю, доволен его игрой. Никогда в нем не сомневался. Девять матчей без голов — стечение обстоятельств. Теперь видно, что парень в форме. Никто не сдувался, нормально он играет. В России мало кто умеет так открываться за спину, как это делает Костя. У него глаза горят, это самое главное», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Всего на счету 21-летнего Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-paren-v-forme-nikto-ne-sduvalsya-v-rossii-malo-takih/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
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