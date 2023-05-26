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Сегодня, 19:43

Селюк: «Если «Краснодар» будет играть с душой и посчитает матч с ЦСКА важным, то выиграет»

Селюк поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА, который пройдет в 29-м туре РПЛ.

«Это будет интересный матч, от него зависит судьба второго места в чемпионате. ЦСКА в этом матче не устраивает ничья. Потому что «Спартак», скорее всего, обыграет «Пари НН» и у них будет 56 очков. А у ЦСКА в случае ничьей с «Краснодаром» будет 55. В следующем туре ЦСКА играет с «Ростовом» — еще одним конкурентом по турнирной таблице. ЦСКА нужна победа, «Краснодару» тоже. Конечно, даже если они победят, то в тройку не попадут. Этот матч последний в сезоне на домашнем стадионе, и он больше для зрителей. «Краснодар» захочет показать, что они не хуже ЦСКА, просто так сложилось, что они на шестом месте. Если «Краснодар» будет играть с душой и посчитает этот матч важным, то он выиграет. Если будет играть постольку-поскольку и беречь силы и игроков на суперфинал Кубка, то может выиграть ЦСКА. Но, скорее всего, игрокам «Краснодара» интереснее играть с такими, как ЦСКА, и получать удовольствие от игры. Я бы ставил, что однозначно обе забьют, но с большим преимуществом «Краснодара». Можно поставить на то, что будет забито больше двух мячей», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в субботу, 27 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-esli-krasnodar-budet-igrat-s-dushoi-i-poschitaet-match-s-cska-vazhnym-to-vyigraet-254142/
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