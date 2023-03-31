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Селюк: «Конате точно не будет играть за сборную России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил, что он не слышал о том, что его клиент подавал документы на получение российского гражданства.

«Я говорил, что он имеет право получить российское гражданство. У меня нет информации, что он подавал на получение, но право такое имеется. Факта получения гражданства нет. Я даже не знаю было ли у него это в планах, а то, что говорят про гражданство — выдумки людей. Почему к этому вообще такое внимание? Конате точно не будет играть за сборную России, он в сборной Буркина-Фасо», — приводит слова Селюка Sport24.

25-летний форвард играет за «Ахмат» с лета 2021 года.

В текущем сезоне он сыграл за грозненцев 20 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-31-selyuk-konate-tochno-ne-budet-igrat-za-sbornuyu-rossii-no-u-nego-russkiye-zhena-i-rebenok
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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