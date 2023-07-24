Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:24

Дркушич не планирует покидать «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал свое будущее в команде. Контракт словенца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Могу сказать так: на сегодня Ваня Дркушич — футболист «Сочи». Сейчас я на сто процентов сфокусирован на своей команде, хочу показывать свой максимум в каждой игре. «Сочи» многое сделали для меня. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Вчера, 23 июля, сочинская команда в 1-м туре РПЛ сезона-2023/24 на своем поле обыграла «Балтику» (2:0). В следующем туре «Сочи» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 30 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-na-segodnya-ya-futbolist-sochi-posmotrim-chto-budet-dal-she/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира в Будапеште
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, сколько «Лацио» заплатит «Динамо» за Захаряна

Кобелев о появлении в РПЛ двух клубов из Санкт-Петербурга: «Команда должна быть с историей»