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Сегодня, 14:18

Дркушич: «Сочи приятнее юга Италии — здесь лучше погода, есть много туристических мест»

Алина Савинова
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал преимущества российского юга перед итальянским.

«Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать все вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии! Еще я слышал много историй про мелких воришек, и это проблема для той части Италии. В Сочи такого нет», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. За российскую команду 24-летний защитник провел 53 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В Италии словенский футболист выступал за «Ренде» (2019 год).

Источник: https://metaratings.ru/news/drkushich-sochi-priyatnee-yuga-italii-tam-mnogo-musora-i-melkii-vorishek-302688/
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РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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