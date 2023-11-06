Дркушич: «Сочи приятнее юга Италии — здесь лучше погода, есть много туристических мест»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал преимущества российского юга перед итальянским.

«Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать все вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии! Еще я слышал много историй про мелких воришек, и это проблема для той части Италии. В Сочи такого нет», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. За российскую команду 24-летний защитник провел 53 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В Италии словенский футболист выступал за «Ренде» (2019 год).