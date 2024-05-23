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23 мая, 23:54

Швеция вышла в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею и сыграет против Чехии

Алина Савинова
Хоккеисты сборной Швеции празднуют гол в ворота Финляндии.
Фото Reuters
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Сборная Швеции в овертайме одержала победу над Финляндией в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2:1.

У шведов в основное время гол забил Расмус Далин, у финнов отличился Ханнес Бьорнинен. Победная шайба на счету Джоэля Эрикссона.

В полуфинале чемпионата мира национальная команда Швеции сыграет против Чехии, которая ранее выбила сборную США из турнира.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция — Финляндия — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Далин — 2 (Лундестрем, Раймонд), 55:02 — 1:0. Бьернинен — 2 (Пуустинен, Лехтонен), 59:02 — 1:1. Эрикссон Эк — 6 (бол., Хедман, Далин), 65:54 — 2:1.

Вратари: Густавссон — Ларми (58:18 — 59:02).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (13+11+8+3) — 20 (5+3+11+1).

Судьи: Ансонс, Макфарлейн.

23 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/playoff/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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