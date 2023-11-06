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Сегодня, 14:32

«Спартак» рассчитывает ограничиться двумя трансферами зимой

Алина Савинова
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В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует ограничиться двумя подписаниями, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зимняя кампания красно-белых значительно не изменится даже в случае прихода в клуб нового главного тренера. Также отмечается, что если Гильермо Абаскаль, возглавляющий «Спартак», сохранит свою должность, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии все равно будет маловероятен.

34-летний испанский специалист возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. 12 ноября красно-белые сыграют против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-zimoi-planiruet-ogranichitsya-dvumya-transferami-perekhod-sanabrii-maloveroyaten-302703/
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ФК Спартак (Москва)
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