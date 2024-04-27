Друг Уткина: «Из нынешнего «Матч ТВ» единственным, кто способен проявить себя в YouTube, Вася считал Губерниева»

Видеоблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, кого Василий Уткин считал из комментаторов «Матч ТВ» перспективным в YouTube.

— Грубые выражения Уткина вроде «картофельная душа» про Виктора Гончаренко, когда тот выставил полудубль БАТЭ на матч с «Барселоной», чтобы команда свежей подошла к важному матчу белорусского чемпионата; Обамезьянг, за что ему прилетели обвинения в расизме, — зачем ему это было нужно при действительно виртуозном владении русским языком и блестящем юморе?

— Ему это казалось забавным. Васе важна была цитируемость, он гордился тем, что актуален уже почти тридцать лет. Всегда говорил: «Десять скажешь — одна зайдет». Пробовал, пытался. Он же оказался актуальным даже на YouTube, так что все делал правильно.

Помню, в один из вечеров я его спросил: «Из тех ребят, которые сейчас работают на «Матч ТВ», если бы их лишили этого ресурса, как тебя, кто бы смог остаться на плаву в YouTube?» Он ответил: «Возможно, только Губер». Но добавил, что, если пройдет еще несколько лет и Губерниев останется на «Матче», даже он там не вывезет.

— А как же Нобель?

— Он к тому времени уже ушел с «Матча». Нобель — безусловно. Я к тому, что Вася всегда уважал Губерниева, и тот был единственным с нынешнего «Матч ТВ», кого он считал профессионалом. Когда меня звали в эфир «Матча» и все знакомые отговаривали, Вася был единственным человеком, который говорил: «Иди. Но поставь условие, что в эфире будет Губерниев. Это единственный человек, с которым интересно рубиться».