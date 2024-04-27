Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:05

Друг Уткина: «Из нынешнего «Матч ТВ» единственным, кто способен проявить себя в YouTube, Вася считал Губерниева»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Видеоблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, кого Василий Уткин считал из комментаторов «Матч ТВ» перспективным в YouTube.

— Грубые выражения Уткина вроде «картофельная душа» про Виктора Гончаренко, когда тот выставил полудубль БАТЭ на матч с «Барселоной», чтобы команда свежей подошла к важному матчу белорусского чемпионата; Обамезьянг, за что ему прилетели обвинения в расизме, — зачем ему это было нужно при действительно виртуозном владении русским языком и блестящем юморе?

— Ему это казалось забавным. Васе важна была цитируемость, он гордился тем, что актуален уже почти тридцать лет. Всегда говорил: «Десять скажешь — одна зайдет». Пробовал, пытался. Он же оказался актуальным даже на YouTube, так что все делал правильно.

Помню, в один из вечеров я его спросил: «Из тех ребят, которые сейчас работают на «Матч ТВ», если бы их лишили этого ресурса, как тебя, кто бы смог остаться на плаву в YouTube?» Он ответил: «Возможно, только Губер». Но добавил, что, если пройдет еще несколько лет и Губерниев останется на «Матче», даже он там не вывезет.

— А как же Нобель?

— Он к тому времени уже ушел с «Матча». Нобель — безусловно. Я к тому, что Вася всегда уважал Губерниева, и тот был единственным с нынешнего «Матч ТВ», кого он считал профессионалом. Когда меня звали в эфир «Матча» и все знакомые отговаривали, Вася был единственным человеком, который говорил: «Иди. Но поставь условие, что в эфире будет Губерниев. Это единственный человек, с которым интересно рубиться».

Витя Кравченко и&nbsp;Василий Уткин. Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

Василий Уткин
Дмитрий Губерниев
Нобель Арустамян
0
Читайте также
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Друг Уткина об отношении к комментаторам: «Больше всех ценил Казанского»