Дуарте приглашен на заседание КДК РФС

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по матчам 26-го тура РПЛ.

«Дуарте приглашен на заседание РФС. Мы будем рассматривать это удаление», — сказал Григорьянц «СЭ».

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку. На 73-й минуте арбитр Павел Кукуян удалил игрока за фол на Малкоме.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 7 матчей и не отметился результативными действиями.