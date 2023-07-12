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Сегодня, 09:30

Думбия признался, что не держит обиды на Гинера и Бабаева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сейду Думбия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» заявил, что не держит обид на руководство красно-синих за то, что клуб не стал его выкупать зимой 2015 года.

Нет обиды на Гинера и Бабаева за то, что ЦСКА не выкупил вас обратно зимой 2015-го?

— Да что вы, какие обиды?! У нас была договоренность, что приеду на время и помогу команде. Обычная сделка, от которой все получили выгоду.

— Была ли у вас мысль завершить карьеру в России?

— Никогда об этом не думал.

В январе 2015 года Думбия перешел из ЦСКА в «Рому», в августе 2015 года армейцы арендовали ивуарийца у римлян, но не стали выкупать его в декабре.

В результате футболист вернулся в Италию, а в феврале 2016 года отправился в аренду в «Ньюкасл».

Сейду Думбия. «Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал». Думбия — о ЦСКА и неудачах в Европе

Сейду Думбия
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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