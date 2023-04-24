Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:52

Дьяков оценил возможность трансфера Захаряна в «Бешикташ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход полузащитник московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Бешикташ».

«В принципе, трансфер любого игрока возможен, не только их троих или Захаряна. Давайте не будем во все эти слухи верить и сразу всех куда-то продавать. Последние несколько трансферных периодов показали, что Захаряна то «Челси» хочет, то еще кто-то. Но по сей день он игрок «Динамо». Парень молодой, пусть играет. Если получится перебраться куда-то в европейскую команду, не важно, в турецкую, испанскую или итальянскую, то это будет хорошо. Возможно, спад в его игре именно с этим и связан. В нынешнее время, конечно, нужно уезжать, если хочешь развиваться как футболист, расти и попадать в хорошие клубы. Без еврокубков, без игр сборной с серьезными соперниками можно всю свою карьеру здесь так и провести», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что сделка «Газпрома» на титульное спонсорство домашнего стадиона «Бешикташа» может открыть путь на Запад бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Венделу, хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну, а также полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dyakov-otsenil-vozmozhnost-transfera-zakharyana-v-beshiktash-
Арсен Захарян
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью и другие матчи 24-го тура

Мостовой заявил, что у Пиняева есть футбольный дар