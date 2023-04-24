Дьяков оценил возможность трансфера Захаряна в «Бешикташ»

Бывший защитник турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход полузащитник московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Бешикташ».

«В принципе, трансфер любого игрока возможен, не только их троих или Захаряна. Давайте не будем во все эти слухи верить и сразу всех куда-то продавать. Последние несколько трансферных периодов показали, что Захаряна то «Челси» хочет, то еще кто-то. Но по сей день он игрок «Динамо». Парень молодой, пусть играет. Если получится перебраться куда-то в европейскую команду, не важно, в турецкую, испанскую или итальянскую, то это будет хорошо. Возможно, спад в его игре именно с этим и связан. В нынешнее время, конечно, нужно уезжать, если хочешь развиваться как футболист, расти и попадать в хорошие клубы. Без еврокубков, без игр сборной с серьезными соперниками можно всю свою карьеру здесь так и провести», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что сделка «Газпрома» на титульное спонсорство домашнего стадиона «Бешикташа» может открыть путь на Запад бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Венделу, хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну, а также полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.