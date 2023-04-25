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Дьяков высказался о судействе в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о ситуации с «Крыльями Советов».

«Не думаю, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» может повлиять на вопрос судейства. Другое дело, если бы изменения произошли в верхушках судейского департамента, либо убирали бы нынешних судей и приводили новых, но ведь и новых не видно. Судейский вопрос — это большая проблема. Есть система ВАР: можно посмотреть эпизод и изменить ошибку, но почему-то этого не получается. Вопросы возникают не только к судьям на поле, но и к тем, кто смотрит ВАР. Казалось, что с его внедрением вопросов должно было стать меньше, но их стало гораздо больше. Шумиха вокруг судей РПЛ может привести к очередной перестройке. Да, судья может ошибиться, но для меня нонсенс, когда он не может изменить свою ошибку, хотя у него есть помощники: судья на ВАР, экран — можешь подойти и посмотреть. В российском судействе есть проблема, и она глобальная — ее надо искоренить», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля, гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081385-tak-prodolzhatsya-ne-mozhet-dyakov-vyskazalsya-o-sudejstve-v-rossijskom-futbole.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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