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Сегодня, 21:07

Дьяков: «Соболев был вообще не заметен на поле в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценид игру форварда красно-белых Александра Соболева в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

«Не знаю, насколько вся эта ситуация в «Спартаке» была или есть. Соболев вышел, отыграл, но сыграл не важно. Сложно говорить о том, что спад в его игре или мысли о чем-то другом. Про конкретный матч скажу так, что Соболев был вообще не заметен на поле», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Соболев вышел на замену в матче против «Пари НН» во втором тайме. Он появился на поле вместо Квинси Промеса, который получил повреждение.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11240102-dyakov-sobolev-byl-voobsche-ne-zameten-v-matche-s-pari-nn.html
Александр Соболев
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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