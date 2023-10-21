Никита Высоцкий: «Для решения больших задач «Локомотиву» нужно привести в порядок оборону»

Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— Характер «Локомотива» — заслуга Михаила Галактионова?

— В том числе, ведь все начинается с тренера. Но в процессе становления коллектива и игры еще очень важна роль лидеров. А они в команде есть. Это сразу почувствовалось с приходом Дзюбы и появлением Лантратова. Хорош в роли капитана ершистый Баринов. Горят глаза у Антона Миранчука, Глушенкова, Карпукаса. Это заметил даже требовательный Карпин и вызвал их в сборную. Попал в этот список и молодой Пиняев. Хотя, на мой взгляд, в «Локомотиве» он пока не столь агрессивен и уверен в себе, каким был в «Крыльях».

Но есть и проблемы. Думаю, что больше всего у Галактионова болит голова о том, как укрепить и наладить игру обороны. К сожалению, сегодня в ней не видно таких исполнителей, как Чугайнов, Чорлука, Кверквелия, Сенников, Нижегородов. Вспоминаю, какие это были мастера своего дела!

— Совсем недавно в «Локо» был и Хвича, которого в итоге упустило руководство.

— Его же Семин открыл. Сразу было видно — парень безумно талантлив. Но потом случилась какая-то темная история с его уходом в «Рубин». Хотя Юрий Палыч был против расставания с Хвичей. И таких непонятных решений в клубе хватало. Не случайно сменивший Семина Николич недавно признался, что ему «хотелось в «Локомотиве» быть тренером, а не продавцом». Да и расставание с самим Семиным, с которым команда выиграла золото, Кубок и Суперкубок, выглядело загадочно странным. Как и появление потом в клубе людей с обещаниями Остапов Бендеров. Был момент, когда команду возглавил иностранец, даже не имевший тренерской лицензии! И все проходило.

— Но сейчас-то «Локомотив» на верном пути?

— Хочется верить. По крайней мере, есть ощущение, что команда крепнет и движется вперед.

— На твой взгляд, по силам нынешнему «Локомотиву» составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

— Очень хотелось бы. Но я реалист и понимаю, что пока новый «Локомотив» только выстраивается. А в этом процессе без потерь не бывает. Провал с ЦСКА и беззубость дома с «Оренбургом» это подтвердили. Но ничья в Краснодаре и волевая победа в Питере показали: резервы для роста есть. Как в таких случаях шутил Валентин Борисович Бубукин, есть чем жарить!

Хотя для решения больших задач, повторюсь, необходимо усилить и привести в порядок оборону. А пока на очереди матчи с «Динамо», «Ростовом» и «Спартаком». Именно они могут стать для «Локомотива» тем самым моментом истины, который вынесен в название моего фильма.