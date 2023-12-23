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Сегодня, 13:34

Дюков заявил, что Федуну не безразличен футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который входит в состав Исполкома РФС.

«Федун действительно не принимал участие в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен. Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании Исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы», — приводит слова приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун покинул Россию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606758-dyukov-razgovora-o-tom-chto-fedun-khochet-pokinut-ispolkom-rfs-ne-bylo-futbol-yemu-nebezrazlichen
Футбол
РФС
Александр Дюков
Леонид Федун
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