Дюков заявил, что Федуну не безразличен футбол

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который входит в состав Исполкома РФС.

«Федун действительно не принимал участие в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть Исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен. Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании Исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы», — приводит слова приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун покинул Россию.