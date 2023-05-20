Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 мая, 16:27

Дюрица назвал Дзюбу лучшим нападающим РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Связано ли это с приходом Дзюбы? Так говорить неправильно. Успех команды в первую очередь связан с работой тренерского штаба, каждого игрока и менеджмента. Нельзя кого-то выделять в особую категорию. Но, конечно, Артем очень хорошо играет и принес много пользы красно-зеленым. Сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ. Не приходит на ум никто сильнее", — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-dzyuba-luchshij-napadayushhij-rpl-ne-prihodit-na-um-nikto-sil-nee/
Артем Дзюба
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евсеев отказался комментировать вопрос немецкого журналиста о финансировании клуба

Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы и Станислава Магкеева