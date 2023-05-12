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Сегодня, 10:00

Дюрица считает, что «Локомотив» должен продлить контакт с Дзюбой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре Артема Дзюбы.

«Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо. Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа», — сказал Дюрица «СЭ».

Также бывший футболист «Локомотива» ответил на вопрос о том, стоит ли московскому клубу продлить контакт с форвардом.

«Думаю, Дзюба останется. Если он хорошо влился в коллектив и в игру команды, то клубу следует продлить с ним соглашение еще на год», — добавил Дюрица.

Ян&nbsp;Дюрица. «Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке

Артем Дзюба
Ян Дюрица
ФК Локомотив (Москва)
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