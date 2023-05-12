Дюрица считает, что «Локомотив» должен продлить контакт с Дзюбой

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре Артема Дзюбы.

«Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо. Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа», — сказал Дюрица «СЭ».

Также бывший футболист «Локомотива» ответил на вопрос о том, стоит ли московскому клубу продлить контакт с форвардом.

«Думаю, Дзюба останется. Если он хорошо влился в коллектив и в игру команды, то клубу следует продлить с ним соглашение еще на год», — добавил Дюрица.