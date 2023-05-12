КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:48

Минасян: «Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну пора переходить в один из европейских чемпионатов.

«Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге. Я считаю, что он может поиграть в Испании, этот турнир подходит ему по стилю. Сейчас две очень сильные лиги — английская и итальянская, они опережают остальных в топ-5 чемпионатов на данный момент. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов. Там можно начинать. Если посмотреть на Мхитаряна, он шел по нарастающей — «Шахтер», дортмундская «Боруссия». Надо идти тем же путем, чтобы не затеряться», — приводит «РБ Спорт» слова Минасяна.

Сперцян является воспитанником «Краснодара», за основную команду «быков» он выступает с 2020 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 36 матчей за краснодарский клуб во всех турнирах, отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vardan-minasyan-spertsyan-uzhe-doros-do-togo-chtoby-igrat-v-horoshej-lige/
Вардан Минасян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по позициям ВСУ
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
«Приеду в Россию и сделаю интервью с Дзюбой!» Дюрица — о своем ютуб-канале, «Локомотиве» и Семаке
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
ЦСКА рвет РПЛ, «Ростов» проигрывает только дома, «Спартак» — середняк весны. Исход медальной гонки решит московское дерби?
«Спартак» разгромит «Химки», «Зенит» сыграет вничью с «Краснодаром». Прогнозы на 27-й тур
«Соуза живет с большой бедой — дочка-инвалид. Но как же он заботится». Интервью с самым «бразильским» человеком нашего футбола
Ерохин назвал Дзюбу игроком высокого уровня: «Рад, что он помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в матче «Спартак» — ЦСКА

Дюрица считает, что «Локомотив» должен продлить контакт с Дзюбой