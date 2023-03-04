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Сегодня, 01:33

Дюрица уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что красно-зеленые не вылетят из РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«Болельщики имеют право переживать из-за положения «Локомотива» в турнирной таблице. Конечно, такие результаты никого не могут устраивать. Думаю, у ребят в команде очень серьезный настрой на возобновление сезона. В зимнее трансферное окно в «Локомотив» пришли хорошие футболисты, которые усилят клуб и помогут выйти из сложного положения. «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Верю, что команда сможет исправить ситуацию в ближайший турах», — цитирует «РБ Спорт» Дюрицу.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками. Такое же количество очков у идущего на 13-м месте «Факела». На 12-й строчке расположился «Пари НН», оторвавшийся от зоны стыковых матчей на 6 очков. Ближайший преследователь «Локомотива» — «Химки» имеют в активе 12 баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-nil-odnostoronnij-boets-rahmonov-pobedit/
Ян Дюрица
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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