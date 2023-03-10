Буффон признан лучшим вратарем с 1987 года по версии IFFHS, в тройке — Касильяс и Нойер

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон занял первое место в рейтинге лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На второй строчке расположился экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, третье место у Мануэля Нойера из «Баварии».

В список попали и российские вратари Ринат Дасаев (37-е место) и Игорь Акинфеев (47).

Рейтинг собирался на основе списков лучших голкиперов года за последние 35 лет. Баллы начислялись с учетом занятого места того или иного игрока — за первое место вратарь получал 20 баллов, за второе — 19 и так далее.

Рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года:

1. Джанлуиджи Буффон — 357 баллов

2. Икер Касильяс — 260

3. Мануэль Нойер — 219

4. Петр Чех — 218

5. Эдвин ван дер Сар — 201

6. Петер Шмейхель — 179

7. Оливер Кан — 162

8. Тибо Куртуа — 150

9. Хосе Луис Чилаверт — 146

10. Вальтер Дзенга — 132

...

37. Ринат Дасаев — 57

...

47. Игорь Акинфеев — 47.