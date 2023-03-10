Сегодня, 11:22
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон занял первое место в рейтинге лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
На второй строчке расположился экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, третье место у Мануэля Нойера из «Баварии».
В список попали и российские вратари Ринат Дасаев (37-е место) и Игорь Акинфеев (47).
Рейтинг собирался на основе списков лучших голкиперов года за последние 35 лет. Баллы начислялись с учетом занятого места того или иного игрока — за первое место вратарь получал 20 баллов, за второе — 19 и так далее.
Рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года:
1. Джанлуиджи Буффон — 357 баллов
2. Икер Касильяс — 260
3. Мануэль Нойер — 219
4. Петр Чех — 218
5. Эдвин ван дер Сар — 201
6. Петер Шмейхель — 179
7. Оливер Кан — 162
8. Тибо Куртуа — 150
9. Хосе Луис Чилаверт — 146
10. Вальтер Дзенга — 132
...
37. Ринат Дасаев — 57
...
47. Игорь Акинфеев — 47.