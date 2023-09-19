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Сегодня, 20:55

Джикия об уходе Бакаева в клуб из ОАЭ: «Перезагрузится, расставит приоритеты и все будет хорошо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда».

Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

— Зелимхан Бакаев уехал в аренду в ОАЭ.

— Скажу честно, что вчера общались с Зелей, — сказал Джикия. — Понятное дело, что это часть нашей работы и профессии. Такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты и все будет хорошо.

— Не грустно, что так все складывается?

— Такое бывает. Нужно профессионально отнестись к ситуации. Еще самый сок впереди. Надо подойти к вопросу профессионально и работать.

— Получается, что он быстро воспринял совет Карпина. Никто не воспринял этот совет так быстро, как он.

— Я, конечно, сейчас хочу пошутить, но этого делать не буду. Он уехал, давайте поддерживать его и переживать за него. Бакаев будет представлять нас в другой стране. Он, по-моему, первый из россиян, кто уехал в ОАЭ. Такие сейчас у нас времена. Давайте его поддерживать.

— Но он заслуживает большего. Вы говорили о высокой конкуренции в «Зените», что там будет тяжело, и это сбылось.

— Мы говорили, что будет высокая конкуренция. Не говорил, что у него не получится.

— Нет ощущения, что изначально была ошибка в выборе нового клуба после «Спартака»?

— Он попробовал. Он решился на это, с этой стороны надо посмотреть. Сделал, не получилось, и он об этом не сожалеет. Это лучше, чем не сделал бы и потом были бы какие-то сомнения. Он перешел в «Зенит», не получилось, но на этом жизнь не заканчивается.

— Не кажется, что он потерял год карьеры?

— Факт, что годы футболиста быстро идут. Но это случилось, здесь надо задуматься, ему 27 лет. Удачи Бакаеву. Мы с ним на связи, где бы он ни играл. Все будет нормально.

— Бакаев все это воспринял без какой-либо обиды, или он уже...

— Мы не так долго общались, чтобы об эмоциях говорить. Мы договорились, что он позвонит после того, как освоится в новой стране. Интересно, что там происходит. А что касается деталей, эмоций я узнаю позже. Вчера мы с ним это не обсуждали.

Бакаев — воспитанник «Спартака». Он покинул московскую команду на правах свободного агента после завершения сезона-2021/22 и перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В сезоне-2023/24 Бакаев принял участие в 8 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
Аль-Вахда
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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