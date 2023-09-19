Джикия об уходе Бакаева в клуб из ОАЭ: «Перезагрузится, расставит приоритеты и все будет хорошо»

Сегодня, 20:55
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда».
Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.
— Зелимхан Бакаев уехал в аренду в ОАЭ.
— Скажу честно, что вчера общались с Зелей, — сказал Джикия. — Понятное дело, что это часть нашей работы и профессии. Такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты и все будет хорошо.
— Не грустно, что так все складывается?
— Такое бывает. Нужно профессионально отнестись к ситуации. Еще самый сок впереди. Надо подойти к вопросу профессионально и работать.
— Получается, что он быстро воспринял совет Карпина. Никто не воспринял этот совет так быстро, как он.
— Я, конечно, сейчас хочу пошутить, но этого делать не буду. Он уехал, давайте поддерживать его и переживать за него. Бакаев будет представлять нас в другой стране. Он, по-моему, первый из россиян, кто уехал в ОАЭ. Такие сейчас у нас времена. Давайте его поддерживать.
— Но он заслуживает большего. Вы говорили о высокой конкуренции в «Зените», что там будет тяжело, и это сбылось.
— Мы говорили, что будет высокая конкуренция. Не говорил, что у него не получится.
— Нет ощущения, что изначально была ошибка в выборе нового клуба после «Спартака»?
— Он попробовал. Он решился на это, с этой стороны надо посмотреть. Сделал, не получилось, и он об этом не сожалеет. Это лучше, чем не сделал бы и потом были бы какие-то сомнения. Он перешел в «Зенит», не получилось, но на этом жизнь не заканчивается.
— Не кажется, что он потерял год карьеры?
— Факт, что годы футболиста быстро идут. Но это случилось, здесь надо задуматься, ему 27 лет. Удачи Бакаеву. Мы с ним на связи, где бы он ни играл. Все будет нормально.
— Бакаев все это воспринял без какой-либо обиды, или он уже...
— Мы не так долго общались, чтобы об эмоциях говорить. Мы договорились, что он позвонит после того, как освоится в новой стране. Интересно, что там происходит. А что касается деталей, эмоций я узнаю позже. Вчера мы с ним это не обсуждали.
Бакаев — воспитанник «Спартака». Он покинул московскую команду на правах свободного агента после завершения сезона-2021/22 и перешел в «Зенит» летом 2022 года.
В сезоне-2023/24 Бакаев принял участие в 8 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -