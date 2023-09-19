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Сегодня, 20:35

Джикия о Классене: «Скоро по имени и отчеству будем обращаться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре своего одноклубника Леона Классена, который забил первый гол красно-белых в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (3:0).

— Вы подкалывали Классена. Сегодня у него очередной гол...

— Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться.

— А какое у него отчество?

— Не могу вспомнить, честно. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек.

— Как сегодня пошутили над ним в раздевалке?

— Не шутили, поздравили. Молодец! У него и во втором тайме был шанс хороший, но пока один.

— Классен — кубковый Джокер?

— Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо.

Леон Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. 23-летний россиянин забил два гола за красно-белых, причем оба — в ворота «Пари НН». Дебютный гол футболиста состоялся в игре с нижегородцами в первом круге групповой стадии FONBET Кубка России, тогда «Спартак» победил со счетом 5:4.

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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