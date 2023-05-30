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Сегодня, 15:53

Джикия прокомментировал свое участие в создании и открытии мурала

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своем участии в создании и открытии мурала в Москве.

Мурал — это огромное изображение, которое наносится на стену здания или другого сооружения.

Это было хорошее времяпрепровождение, — сказал Джикия. Было приятно провести время и сделать такой мурал. Если будет что-то подобное еще, то с удовольствием по возможности и времени приму участие.

— Любимое граффити?

— Это было давно. Я из города Балашиха. Было на уровне детских, ничего серьезного. Тяжело даже вспомнить, что рисовали. На районе были, закрашивали.

Также в открытии мурала поучаствовали еще один игрок «Спартака» Александр Соболев и экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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