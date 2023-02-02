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Сегодня, 22:07

Джикия рассказал, что пожелал Карпину на день рождения

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что пожелал главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину на день рождения.

— Зачем вы пошли в раздевалку «Ростова». Что там делали?

— Поздравил Валерия Георгиевича с днем рождения. Что пожелал? Крепкого здоровья. Приготовил подарок? Нет.

— Не жалко было побеждать в день рождения Карпина?

— Это никак не связано. Валерий Георгиевич — тренер сборной, мой тренер. Я от души пошел и поздравил, потому что до игры его не видел.

2 февраля «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Валерий Карпин
Георгий Джикия
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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