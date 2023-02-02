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Сегодня, 21:48

Нападающий «Спартака» Бальде рассказал, что учит русский язык каждый день

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал, что учит русский язык каждый день.

— Что с вашей физической формой?

— Я работаю каждый день, чтобы быть на высоте, в лучшей форме. Для меня было непростое время. Но ключ к успеху — работа, тренировки. Очень счастлив в «Спартаке». Хочу дальше работать, чтобы быть в топовой форме.

— Сколько вам нужно на изучение русского языка?

— Возможно, еще четыре-пять месяцев. Я учу язык каждый день по часу с Георгием, моим преподавателем.

— Самое плохое слово, которое уже выучил?

— Не могу сказать это слово (смеется).

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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