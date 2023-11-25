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Сегодня, 20:58

Экс-арбитр ФИФА Егоров: «У Галактионова свои неземные правила футбола»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, что думает о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничейного результата в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, заявив: «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

«Если не нравится нам, то нам не надо останавливать и ловить мяч рукой. Если человек даже прижал мяч к туловищу нападающего, то Галактионов не хотел, чтобы за это давали пенальти? Может он перепутал баскетбол с футболом? Я просто не знаю. На чем основаны его такие жесткие заявления? У Галактионова есть какая-то своя риторика и какие-то свои неземные правила футбола. Мне тяжело сказать, на основании чего он делает такие громогласные заявления. Я думаю, что за пять минут 3:1 превратилось в 3:3, и у человека эмоции просто зашкалили, но не более того. Зная Галактионова, он корректный и нормальный. Обиды есть обиды, но это футбол, за что мы его и любим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

Позже стало известно, что Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе в игре с «Крыльями».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/egorov-u-galaktionova-svoi-nezemnye-pravila-futbola
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Егоров
Михаил Галактионов
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