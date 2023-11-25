Экс-арбитр ФИФА Егоров: «У Галактионова свои неземные правила футбола»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, что думает о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничейного результата в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче, заявив: «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет».

«Если не нравится нам, то нам не надо останавливать и ловить мяч рукой. Если человек даже прижал мяч к туловищу нападающего, то Галактионов не хотел, чтобы за это давали пенальти? Может он перепутал баскетбол с футболом? Я просто не знаю. На чем основаны его такие жесткие заявления? У Галактионова есть какая-то своя риторика и какие-то свои неземные правила футбола. Мне тяжело сказать, на основании чего он делает такие громогласные заявления. Я думаю, что за пять минут 3:1 превратилось в 3:3, и у человека эмоции просто зашкалили, но не более того. Зная Галактионова, он корректный и нормальный. Обиды есть обиды, но это футбол, за что мы его и любим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

Позже стало известно, что Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе в игре с «Крыльями».