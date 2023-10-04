Экс-футболист «Анжи» рассказал, как однажды обстреляли базу команды

Бывший вратарь «Анжи» Илья Абаев рассказал, как однажды обстреляли базу команды.

«Перестрелки в Махачкале в мое время? Периодически стреляли, да. Но в основном это было связано с контртеррористическими операциями либо с провокациями против полиции. По нашей базе тоже однажды стреляли. Была одна история. У нас в команде играл сын президента «Анжи». За ним везде ходила личная охрана. Даже на тренировках. Один охранник гулял за моими воротами, пока мы занимались. Вдруг слышу сзади — выстрел! Поворачиваюсь, а он оказывается случайно уронил свое узи и оно выстрелило. Видимо, его на солнце разморило!» — приводит слова Абаева Sport24.

42-летний футболист играл за «Анжи» с 2006 по 2007 и с 2009 по 2010 года. С командой он стал победителем первого дивизиона ПФЛ-2009.