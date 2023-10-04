Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Мы полностью доверяем главному тренеру»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» высказался о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

«Судьба главного тренера такова, что если команда выигрывает — его носят на руках. Если застопорилась — сразу появляются разговоры. Мы полностью доверяем главному тренеру. Довольный той работой, которую проводит наш тренерский штаб. Черчесов посещает матчи «Локомотива»? Это же хорошо. Он имеет полное право бывать на любых матчах», — сказал Нагорных «СЭ».

Галактионов возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года.

В этом сезоне «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.