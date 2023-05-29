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РПЛ

Сегодня, 10:22

Мостовой: «Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он останется в команде в следующем сезоне.

«Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется! Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс» — сказал Мостовой «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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