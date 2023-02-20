Мостовой: «Имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь»

Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона.

«У «Локомотива» много изменений перед стартом второй части сезона. Пришли пять человек, которые на слуху и являются действительно хорошими футболистами. Конечно, имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь. Он обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Первый матч «Локомотив» проведет со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.