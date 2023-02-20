Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:57

Мостовой: «Имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь»

Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона.

«У «Локомотива» много изменений перед стартом второй части сезона. Пришли пять человек, которые на слуху и являются действительно хорошими футболистами. Конечно, имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь. Он обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Первый матч «Локомотив» проведет со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Данни — о Малкоме и Клаудиньо: «Если ребята счастливы, то почему бы и не получить российское гражданство!»
Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»
Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»
Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»
Хавбек «Чертаново» Топинка в ближайшее время станет игроком «Локомотива»
Кордоба заявил, что у «Краснодара» упал уровень игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»

Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»