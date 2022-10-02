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Сегодня, 21:07

Игонин: «Зенит» — единственная команда, которая выстраивается для того, чтобы хорошо выглядеть в еврокубках"

Мария Гусева

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу питерцев над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

«Зенит» играет в свой футбол независимо от соперника. «Ростов» — хороший соперник и раздражитель. Видно, как Карпин выстраивает игру команды. Единственное, на мой взгляд, они переоценили свои силы. Чтобы получить очки на «Газпром Арене», нужно стараться не давать играть «Зениту», — приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Бывший игрок считает, что питерский клуб мог бы достойно выступать в еврокубках.

«Зенит» не просто так за пределами досягаемости [в таблице]. Получается, что на сегодня «Зенит» — единственная команда, которая выстраивается именно для того, чтобы хорошо выглядеть в еврокубках, где совершенно другой уровень футбола. Все остальные команды пока думают только о чемпионате России. И это все, конечно, видно", — добавил он.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» занимает 3-е место с 22 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/igonin-zenit-edinstvennaya-komanda-kotoraya-vystraivaetsya-dlya-evrokubkov-1374264/
Алексей Игонин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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