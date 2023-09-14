Экс-голкипер тульского «Арсенала» Шамов подписал контракт с «Рубином»

«Рубин» объявил о подписании контракта с голкипером Егором Шамовым.

Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2023/24. Он перешел в команду в статусе свободного агента.

Последним клубом Шамова был тульский «Арсенал», который он покинул летом. До этого он играл за «Луч», брянское «Динамо» и «Биолог».