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Сегодня, 12:58

Пономарев не верит, что Чалов может догнать Малкома в бомбардирской гонке в РПЛ

Руслан Минаев
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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что нападающий армейцев Федор Чалов догонит вингера «Зенита» Малкома в бомбардирской гонке в РПЛ.

«Шесть мячей — это много, тем более для нашего чемпионата. Чтобы достать бразильца, россиянину понадобится около десяти матчей. Но осталось три игры, Чалов может забьет в каждой по голу. Он, конечно, форвард, но ненастоящий. Мне он не импонирует, как настоящий нападающий. Чалов редко берет на себя игру, редко занимается обводкой, как-то не смотрится в нападении. Например, Заболотный лезет на все мячи. Ему все равно: может голову или любую другую часть тела подставить, он не боится борьбы. А Чалов футбольный интеллигент», — цитирует Пономарева betonmobile.ru.

Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 23 мячами, у идущего третьим Федора Чалова — 17 голов. На второй строчке идет нападающий «Спартака» Квинси Промес — 18 голов.

Источник: betonmobile.ru
Владимир Пономарев
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
РПЛ
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