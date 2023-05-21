Сегодня, 12:55
«Крылья Советов» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бабкин, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
Запасные: Фролов, Зотов, Рассказов, Гапонов, Костанца, Зуев, Коваленко, Иванисеня, Циркович, Шитов, Тоцкий, Хлусов.
«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
Запасные: Баклов, Филипенко, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Ранджелович.