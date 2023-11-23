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Мостовой — о дисциплине Соболева: «Мне кажется, в истории с Александром многое преувеличено»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о дисциплине форварда красно-белых Александра Соболева.

«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, всегда может что-то происходить. Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Александр Соболев
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