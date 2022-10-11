Экс-игрок сборной России Чернышов раскритиковал «Динамо» из-за приглашения Йокановича

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Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов поделился мнением о назначении Славишы Йокановича на пост главного тренера «Динамо».
«Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимание в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ? Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.
В текущем сезоне «Динамо» набрало 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Основные источники исследования