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Сегодня, 22:25

Экс-игрок сборной России Чернышов раскритиковал «Динамо» из-за приглашения Йокановича

Руслан Минаев

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов поделился мнением о назначении Славишы Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимание в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ? Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-vystupil-s-rezkoy-kritikoy-v-adres-sportivnogo-direktora-moskovskogo-dinamo-1382685/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 0
2-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Андрей Чернышов
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Славиша Йоканович
4
0
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